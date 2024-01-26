Жмылев Федор Андреевич
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти18.01.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Жмылев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жмылева (Костина) Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
паспорт | паспорт XII-ПС №532231 выдан 16 мая 1945 года 33 отд. РКМ г. Ленинграда | на основании Удостоверения №2097 от 15.05.1941 г об освобожд. из Л..... д.№6 | (работал в магазине, где была выявлен... Показать все
Упоминание
Неизвестно
справка | Архив Военно-Медицинских документов I отдел | № 398001 | повар - 302 СП, рядовой | по поводу истощения III степени с 06.01.1942 г. находился на излечении в ЭГ III6 (г. Ленинград) в котором у... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Рождение ребёнка
16.09.1919
Дочь: Бараусова (Жмылева) Вера Федоровна
Мать ребёнка: Жмылева (Костина) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
12.07.1922
Мать ребёнка: Жмылева (Костина) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
18.09.1928
Дочь: Смирнова (Жмылева) Раиса (Ираида) Федоровна
Мать ребёнка: Жмылева (Костина) Мария Алексеевна
Смерть
18.01.1942
Причина смерти: умер от болезни во время ВОВ,
Похороны
Неизвестно