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Жмылев Федор Андреевич

Место рождения

Цемена, Демянский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

18.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Жмылев Андрей

Мать: Жмылева Евдокия (Авдотья) ?

Цемена, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жмылев Василий Федорович

Мать ребёнка: Жмылева (Костина) Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жмылева (Костина) Мария Алексеевна

Упоминание
Неизвестно
паспорт | паспорт XII-ПС №532231 выдан 16 мая 1945 года 33 отд. РКМ г. Ленинграда | на основании Удостоверения №2097 от 15.05.1941 г об освобожд. из Л..... д.№6 | (работал в магазине, где была выявлен... Показать все
Упоминание
Неизвестно
справка | Архив Военно-Медицинских документов I отдел | № 398001 | повар - 302 СП, рядовой | по поводу истощения III степени с 06.01.1942 г. находился на излечении в ЭГ III6 (г. Ленинград) в котором у... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Рождение ребёнка
16.09.1919

Дочь: Бараусова (Жмылева) Вера Федоровна

Мать ребёнка: Жмылева (Костина) Мария Алексеевна

Цемена, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
12.07.1922

Сын: Жмылев Павел Федорович

Мать ребёнка: Жмылева (Костина) Мария Алексеевна

Цемена, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
18.09.1928

Дочь: Смирнова (Жмылева) Раиса (Ираида) Федоровна

Мать ребёнка: Жмылева (Костина) Мария Алексеевна

Цемена, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
18.01.1942
Причина смерти: умер от болезни во время ВОВ,
Похороны
Неизвестно

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