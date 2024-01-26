Жмылева Евдокия (Авдотья) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жмылева) Александра Андреевна
Отец ребёнка: Жмылев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зорина (Жмылева) ? Андреевна
Отец ребёнка: Жмылев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жмылев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жмылева) Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Жмылев Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жмылев Андрей
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Жмылев Андрей
Цемена, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно