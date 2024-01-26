Жмылева Евдокия (Авдотья) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жмылева Евдокия (Авдотья) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жмылева) Александра Андреевна

Отец ребёнка: Жмылев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зорина (Жмылева) ? Андреевна

Отец ребёнка: Жмылев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жмылев Степан Андреевич

Отец ребёнка: Жмылев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жмылева) Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Жмылев Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жмылев Андрей

Рождение ребёнка
1896

Сын: Жмылев Федор Андреевич

Отец ребёнка: Жмылев Андрей

Цемена, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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