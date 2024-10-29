Бараусова (Жмылева) Вера Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБараусова (Жмылева) Вера Федоровна

Бараусова (Жмылева) Вера Федоровна

avatar

Место рождения

Цемена, Демянский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

16.09.1919

Дата смерти

18.12.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1919

Отец: Жмылев Федор Андреевич

Мать: Жмылева (Костина) Мария Алексеевна

Цемена, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бараусов Григорий Андреевич

Развод
Неизвестно

Муж: Бараусов Григорий Андреевич

Упоминание
Неизвестно
св. о рождении | запись о рождении занесена в книгу актов гражданского состояния № 68 за 16.09.1919
Работа или профессия
Неизвестно
учитель нач. классов, секретарь исполкома, депутат 8-12 созывов
Образование
1938
Валдайское педагогическое училище
Рождение ребёнка
09.01.1941

Сын: Бараусов Виталий Григорьевич

Отец ребёнка: Бараусов Григорий Андреевич

Смерть
18.12.1992
Бокситогорск, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Бокситогорск, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.