Бараусова (Жмылева) Вера Федоровна
Место рождения
Дата рождения16.09.1919
Дата смерти18.12.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
св. о рождении | запись о рождении занесена в книгу актов гражданского состояния № 68 за 16.09.1919
Работа или профессия
Неизвестно
учитель нач. классов, секретарь исполкома, депутат 8-12 созывов
Образование
1938
Валдайское педагогическое училище
Рождение ребёнка
09.01.1941
Сын: Бараусов Виталий Григорьевич
Отец ребёнка: Бараусов Григорий Андреевич
Смерть
18.12.1992
Похороны
Неизвестно