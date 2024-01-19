Смирнова (Жмылева) Раиса (Ираида) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Жмылева) Раиса (Ираида)

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Место рождения

Цемена, Демянский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

18.09.1928

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1928

Отец: Жмылев Федор Андреевич

Мать: Жмылева Мария Алексеевна

Цемена, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Смерть
2016
Заборье, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
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