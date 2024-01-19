Смирнова (Жмылева) Раиса (Ираида)
Место рождения
Дата рождения18.09.1928
Дата смерти2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1928
Отец: Жмылев Федор Андреевич
Мать: Жмылева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2016
Заборье, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область