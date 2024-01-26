Жмылев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жмылев Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жмылева) Александра Андреевна

Мать ребёнка: Жмылева Евдокия (Авдотья) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зорина (Жмылева) ? Андреевна

Мать ребёнка: Жмылева Евдокия (Авдотья) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жмылев Степан Андреевич

Мать ребёнка: Жмылева Евдокия (Авдотья) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жмылева) Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Жмылева Евдокия (Авдотья) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жмылева Евдокия (Авдотья) ?

Рождение ребёнка
1896

Сын: Жмылев Федор Андреевич

Мать ребёнка: Жмылева Евдокия (Авдотья) ?

Цемена, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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