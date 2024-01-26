Жмылев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жмылева) Александра Андреевна
Мать ребёнка: Жмылева Евдокия (Авдотья) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зорина (Жмылева) ? Андреевна
Мать ребёнка: Жмылева Евдокия (Авдотья) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жмылева Евдокия (Авдотья) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жмылева) Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Жмылева Евдокия (Авдотья) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Жмылева Евдокия (Авдотья) ?
Цемена, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно