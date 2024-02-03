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Виноградов Алексей Косьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

?.06.1848

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Виноградов Косьма Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Виноградова (Круглова) Марья Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова (Круглова) Марья Кондратьевна

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Место жительства
Неизвестно
Максы, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Виноградов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Виноградова (Круглова) Марья Кондратьевна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Виноградов Исидор Алексеевич

Мать ребёнка: Виноградова (Круглова) Марья Кондратьевна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Виноградов Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Виноградова (Круглова) Марья Кондратьевна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Виноградов Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Виноградова (Круглова) Марья Кондратьевна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Виноградов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Виноградова (Круглова) Марья Кондратьевна

Максы, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Аманова (Виноградова) Анна Алексеева

Мать ребёнка: Виноградова (Круглова) Марья Кондратьевна

Максы, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
?.02.1848

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Виноградова (Круглова) Марья Кондратьевна

Максы, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
?.06.1848
Максы, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: холера

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