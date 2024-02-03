Виноградов Алексей Косьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти?.06.1848
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Виноградов Косьма Михайлович
Мать: не указана
Сын: Виноградов Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Виноградова (Круглова) Марья Кондратьевна
Сын: Виноградов Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Виноградова (Круглова) Марья Кондратьевна
Сын: Виноградов Исидор Алексеевич
Мать ребёнка: Виноградова (Круглова) Марья Кондратьевна
Сын: Виноградов Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Виноградова (Круглова) Марья Кондратьевна
Сын: Виноградов Никита Алексеевич
Мать ребёнка: Виноградова (Круглова) Марья Кондратьевна
Сын: Виноградов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Виноградова (Круглова) Марья Кондратьевна
Дочь: Аманова (Виноградова) Анна Алексеева
Мать ребёнка: Виноградова (Круглова) Марья Кондратьевна
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Виноградова (Круглова) Марья Кондратьевна