Виноградов Косьма Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Косьма Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Максы, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Виноградов Алексей Косьмич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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