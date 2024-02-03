Виноградов Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиноградов Михаил Алексеевич

Виноградов Михаил Алексеевич

Место рождения

Максы, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

1804 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Виноградов Алексей Косьмич

Мать: Виноградова (Круглова) Марья Кондратьевна

Максы, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
протоиерей
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.