Виноградова (Круглова) Марья Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Кондратий Емельянович Круглов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Виноградов Алексей Косьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Сын: Виноградов Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Виноградов Алексей Косьмич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Виноградов Исидор Алексеевич
Отец ребёнка: Виноградов Алексей Косьмич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Виноградов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Виноградов Алексей Косьмич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Виноградов Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Виноградов Алексей Косьмич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Виноградов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Виноградов Алексей Косьмич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Аманова (Виноградова) Анна Алексеева
Отец ребёнка: Виноградов Алексей Косьмич
Рождение ребёнка
?.02.1848
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Виноградов Алексей Косьмич
Смерть
Неизвестно