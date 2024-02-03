Виноградова (Круглова) Марья Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Круглова) Марья Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Кондратий Емельянович Круглов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Виноградов Алексей Косьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Алексей Косьмич

Место жительства
Неизвестно
Максы, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Виноградов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Виноградов Алексей Косьмич

Рождение ребёнка
1821

Сын: Виноградов Исидор Алексеевич

Отец ребёнка: Виноградов Алексей Косьмич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Виноградов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Виноградов Алексей Косьмич

Рождение ребёнка
1826

Сын: Виноградов Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Виноградов Алексей Косьмич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Виноградов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Виноградов Алексей Косьмич

Максы, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Аманова (Виноградова) Анна Алексеева

Отец ребёнка: Виноградов Алексей Косьмич

Максы, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
?.02.1848

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Виноградов Алексей Косьмич

Максы, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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