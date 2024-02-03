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Виноградов Никита Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

1879

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Виноградов Алексей Косьмич

Мать: Виноградова (Круглова) Марья Кондратьевна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852

Сын: Виноградов Василий Никитьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Виноградова) Мария Никитьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1879
Рождение ребёнка
1955

Сын: Виноградов Алексей Никитьевич

Мать ребёнка: не указана

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