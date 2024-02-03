Виноградов Никита Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти1879
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Сын: Виноградов Василий Никитьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Виноградова) Мария Никитьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1879
Рождение ребёнка
1955
Сын: Виноградов Алексей Никитьевич
Мать ребёнка: не указана