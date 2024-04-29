Фон Моллер (Von Möller) (Фон Нолкен (Von Nolcken)) Юлия Федоровна (Julianne Charlotte Elisabeth) 27.11.1789 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фон Моллер (Von Möller) (Фон Нолкен (Von Nolcken)) Юлия Федоровна (Julianne Charlotte Elisabeth)

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Место рождения

Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia

Дата рождения

27.11.1789

Дата смерти

23.05.1879

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia
Бракосочетание
01.06.1806

Муж: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)

Reval
Супруг(-а): Юлия Федоровна фон Моллер (фон Нолкен)
Рождение ребёнка
12.05.1807

Дочь: Муравьева (Фон Моллер (Von Möller)) Елизавета Антоновна (Elisabeth Charlotte Beata)

Отец ребёнка: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)

Reval (Tallinn), Harjumaa, Estland
Рождение ребёнка
18.05.1808

Сын: Фон Моллер (Von Möller) Павел Антонович (Reinhold Julius Paul)

Отец ребёнка: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)

Reval, Reval, Harju, Estonia
Рождение ребёнка
30.05.1812

Сын: Фон Моллер (Von Möller) Федор Антонович (Otto Friedrich Theodor)

Отец ребёнка: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)

г. Кронштадт, Петергофский уезд, Санкт-Петербургская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
27.08.1814

Сын: Von Möller Georg August

Отец ребёнка: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)

Reval, Reval, Harju, Estonia
Рождение ребёнка
19.11.1815

Сын: Von Möller Василий Антонович (Wolter Wilhelm)

Отец ребёнка: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)

Reval, Reval, Harju, Estonia
Рождение ребёнка
15.06.1817

Сын: Von Moeller Johan Nikolai

Отец ребёнка: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)

Reval, Harju, Estonia
Рождение ребёнка
28.05.1819

Дочь: (Фон Моллер (Von Möller)) Эмилия Антоновна (Emilie Juliane Helene)

Отец ребёнка: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)

Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia
Рождение ребёнка
28.07.1820

Сын: Фон Моллер (Von Möller) Эдуард Антонович (Karl Eduard)

Отец ребёнка: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)

Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia
Рождение ребёнка
30.10.1821

Дочь: Ниротморцева (Фон Моллер (Von Möller)) Юлия Антоновна (Julie Marie)

Отец ребёнка: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)

Reval (Tallinn), Harjumaa, Estland
Рождение ребёнка
14.01.1824

Сын: Фон Моллер (Von Möller) Александр Антонович (Alexander)

Отец ребёнка: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.06.1827

Дочь: (Von Möller) Alexandrine

Отец ребёнка: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
23.05.1879
г. Санкт-Петербург, Российская Империя

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