Фон Моллер (Von Möller) (Фон Нолкен (Von Nolcken)) Юлия Федоровна (Julianne Charlotte Elisabeth)
Место рожденияTallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia
Дата рождения27.11.1789
Дата смерти23.05.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Муравьева (Фон Моллер (Von Möller)) Елизавета Антоновна (Elisabeth Charlotte Beata)
Отец ребёнка: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)
Сын: Фон Моллер (Von Möller) Павел Антонович (Reinhold Julius Paul)
Отец ребёнка: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)
Сын: Фон Моллер (Von Möller) Федор Антонович (Otto Friedrich Theodor)
Отец ребёнка: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)
Отец ребёнка: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)
Сын: Von Möller Василий Антонович (Wolter Wilhelm)
Отец ребёнка: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)
Сын: Von Moeller Johan Nikolai
Отец ребёнка: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)
Дочь: (Фон Моллер (Von Möller)) Эмилия Антоновна (Emilie Juliane Helene)
Отец ребёнка: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)
Сын: Фон Моллер (Von Möller) Эдуард Антонович (Karl Eduard)
Отец ребёнка: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)
Дочь: Ниротморцева (Фон Моллер (Von Möller)) Юлия Антоновна (Julie Marie)
Отец ребёнка: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)
Сын: Фон Моллер (Von Möller) Александр Антонович (Alexander)
Отец ребёнка: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)
Дочь: (Von Möller) Alexandrine
Отец ребёнка: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)