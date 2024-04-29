Ниротморцева (Фон Моллер (Von Möller)) Юлия Антоновна (Julie Marie)
Место рожденияReval (Tallinn), Harjumaa, Estland
Дата рождения30.10.1821
Дата смерти14.03.1882
ПолЖенский
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Место
Комментарий
Рождение
30.10.1821
Отец: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)
Мать: Фон Моллер (Von Möller) (Фон Нолкен (Von Nolcken)) Юлия Федоровна (Julianne Charlotte Elisabeth)
Reval (Tallinn), Harjumaa, Estland
Бракосочетание
09.04.1839
Смерть
14.03.1882
г. Санкт-Петербург, Российская Империя