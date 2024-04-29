Ниротморцева (Фон Моллер (Von Möller)) Юлия Антоновна (Julie Marie) 30.10.1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ниротморцева (Фон Моллер (Von Möller)) Юлия Антоновна (Julie Marie)

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Место рождения

Reval (Tallinn), Harjumaa, Estland

Дата рождения

30.10.1821

Дата смерти

14.03.1882

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1821

Отец: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)

Мать: Фон Моллер (Von Möller) (Фон Нолкен (Von Nolcken)) Юлия Федоровна (Julianne Charlotte Elisabeth)

Reval (Tallinn), Harjumaa, Estland
Бракосочетание
09.04.1839

Муж: Ниротморцев Александр Андреевич

Смерть
14.03.1882
г. Санкт-Петербург, Российская Империя

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