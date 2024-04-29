Фон Моллер (Von Möller) Александр Антонович (Alexander)
Место рожденияг. Санкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения14.01.1824
Дата смерти30.12.1879
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
14.01.1824
Отец: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)
Мать: Фон Моллер (Von Möller) (Фон Нолкен (Von Nolcken)) Юлия Федоровна (Julianne Charlotte Elisabeth)
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
30.12.1879
Kopenhagen, Denmark