Фон Моллер (Von Möller) Александр Антонович (Alexander) 14.01.1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фон Моллер (Von Möller) Александр Антонович (Alexander)

Место рождения

г. Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

14.01.1824

Дата смерти

30.12.1879

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1824

Отец: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)

Мать: Фон Моллер (Von Möller) (Фон Нолкен (Von Nolcken)) Юлия Федоровна (Julianne Charlotte Elisabeth)

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
30.12.1879
Kopenhagen, Denmark

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