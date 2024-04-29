Фон Моллер (Von Möller) Павел Антонович (Reinhold Julius Paul) 18.05.1808 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фон Моллер (Von Möller) Павел Антонович (Reinhold Julius Paul)

Место рождения

Reval, Reval, Harju, Estonia

Дата рождения

18.05.1808

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1808

Отец: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)

Мать: Фон Моллер (Von Möller) (Фон Нолкен (Von Nolcken)) Юлия Федоровна (Julianne Charlotte Elisabeth)

Reval, Reval, Harju, Estonia
Смерть
1897
д. Запорожье, Санкт-Петербургская губерния, Российская Империя

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