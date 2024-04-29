Муравьева (Фон Моллер (Von Möller)) Елизавета Антоновна (Elisabeth Charlotte Beata) 12.05.1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Муравьева (Фон Моллер (Von Möller)) Елизавета Антоновна (Elisabeth Charlotte Beata)

Место рождения

Reval (Tallinn), Harjumaa, Estland

Дата рождения

12.05.1807

Дата смерти

17.06.1877

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1807

Отец: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)

Мать: Фон Моллер (Von Möller) (Фон Нолкен (Von Nolcken)) Юлия Федоровна (Julianne Charlotte Elisabeth)

Reval (Tallinn), Harjumaa, Estland
Рождение ребёнка
13.02.1813

Дочь: Моллер (Муравьева) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Муравьёв Николай Назарьевич

Рождение ребёнка
18.05.1814

Дочь: Von Möller (Muravyova Муравьева) Екатерина Николаевна Николаевна

Отец ребёнка: Муравьёв Николай Назарьевич

Бракосочетание
01.06.1823

Муж: Муравьёв Николай Назарьевич

Рождение ребёнка
13.04.1824

Дочь: Бахметева (Муравьёва) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Муравьёв Николай Назарьевич

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Пашкова (Муравьева) Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Муравьёв Николай Назарьевич

Смерть
17.06.1877

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