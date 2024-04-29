Муравьева (Фон Моллер (Von Möller)) Елизавета Антоновна (Elisabeth Charlotte Beata)
Место рожденияReval (Tallinn), Harjumaa, Estland
Дата рождения12.05.1807
Дата смерти17.06.1877
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1807
Отец: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)
Мать: Фон Моллер (Von Möller) (Фон Нолкен (Von Nolcken)) Юлия Федоровна (Julianne Charlotte Elisabeth)
Reval (Tallinn), Harjumaa, Estland
Рождение ребёнка
13.02.1813
Дочь: Моллер (Муравьева) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Муравьёв Николай Назарьевич
Рождение ребёнка
18.05.1814
Бракосочетание
01.06.1823
Рождение ребёнка
13.04.1824
Дочь: Бахметева (Муравьёва) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Муравьёв Николай Назарьевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Пашкова (Муравьева) Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Муравьёв Николай Назарьевич
Смерть
17.06.1877