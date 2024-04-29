Муравьёв Николай Назарьевич 14.10.1775 — найти родственников по фамилии на Familio
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Муравьёв Николай Назарьевич

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Место рождения

Малые Теребони, Новгородский уезд, Новгородская губерния

Дата рождения

14.10.1775

Дата смерти

23.01.1845

Пол

Мужской

Отец

1737 г.р.

Мать

Жена

1807 г.р.
1791 г.р.

Дети

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1775

Отец: Муравьев Назарий Степанович

Мать: Муравьева (Казаринова) Марфа Филипповна

Малые Теребони, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьёва (Мордвинова) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
11.08.1809

Сын: Муравьёв Николай Николаевич

Мать ребёнка: Муравьёва (Мордвинова) Екатерина Николаевна

Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
14.08.1811

Сын: Муравьёв Валериан Николаевич

Мать ребёнка: Муравьёва (Мордвинова) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
13.02.1813

Дочь: Моллер (Муравьева) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Муравьева (Фон Моллер (Von Möller)) Елизавета Антоновна (Elisabeth Charlotte Beata)

Рождение ребёнка
18.05.1814

Дочь: Von Möller (Muravyova Муравьева) Екатерина Николаевна Николаевна

Мать ребёнка: Муравьева (Фон Моллер (Von Möller)) Елизавета Антоновна (Elisabeth Charlotte Beata)

Рождение ребёнка
08.08.1815

Дочь: Шестакова (Муравьёва) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Муравьёва (Мордвинова) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
20.07.1817

Дочь: (Муравьёва) Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Муравьёва (Мордвинова) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
16.02.1819

Сын: Муравьёв Александр Николаевич

Мать ребёнка: Муравьёва (Мордвинова) Екатерина Николаевна

Бракосочетание
01.06.1823

Жена: Муравьева (Фон Моллер (Von Möller)) Елизавета Антоновна (Elisabeth Charlotte Beata)

Рождение ребёнка
13.04.1824

Дочь: Бахметева (Муравьёва) Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Муравьева (Фон Моллер (Von Möller)) Елизавета Антоновна (Elisabeth Charlotte Beata)

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Пашкова (Муравьева) Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Муравьева (Фон Моллер (Von Möller)) Елизавета Антоновна (Elisabeth Charlotte Beata)

Смерть
23.01.1845
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Похороны
Неизвестно
Фарфоровское кладбище, г. Санкт-Петербург

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