Муравьёв Николай Назарьевич
Место рожденияМалые Теребони, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Дата рождения14.10.1775
Дата смерти23.01.1845
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1775
Малые Теребони, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1809
Сын: Муравьёв Николай Николаевич
Мать ребёнка: Муравьёва (Мордвинова) Екатерина Николаевна
Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
14.08.1811
Сын: Муравьёв Валериан Николаевич
Мать ребёнка: Муравьёва (Мордвинова) Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
13.02.1813
Рождение ребёнка
18.05.1814
Рождение ребёнка
08.08.1815
Дочь: Шестакова (Муравьёва) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Муравьёва (Мордвинова) Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
20.07.1817
Дочь: (Муравьёва) Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Муравьёва (Мордвинова) Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
16.02.1819
Сын: Муравьёв Александр Николаевич
Мать ребёнка: Муравьёва (Мордвинова) Екатерина Николаевна
Бракосочетание
01.06.1823
Рождение ребёнка
13.04.1824
Рождение ребёнка
1825
Смерть
23.01.1845
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Похороны
Неизвестно
Фарфоровское кладбище, г. Санкт-Петербург