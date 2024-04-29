Муравьёва (Мордвинова) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти29.04.1819
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1809
Сын: Муравьёв Николай Николаевич
Отец ребёнка: Муравьёв Николай Назарьевич
Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
14.08.1811
Сын: Муравьёв Валериан Николаевич
Отец ребёнка: Муравьёв Николай Назарьевич
Рождение ребёнка
08.08.1815
Дочь: Шестакова (Муравьёва) Вера Николаевна
Отец ребёнка: Муравьёв Николай Назарьевич
Рождение ребёнка
20.07.1817
Дочь: (Муравьёва) Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Муравьёв Николай Назарьевич
Рождение ребёнка
16.02.1819
Сын: Муравьёв Александр Николаевич
Отец ребёнка: Муравьёв Николай Назарьевич
Смерть
29.04.1819
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Причина смерти: горячка
Похороны
Неизвестно
Некрополь 18 века Александро-Невской Лавры, Санкт-Петербург, Россия (Saint-Petersburg, Russia)