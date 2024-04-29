Муравьёва (Мордвинова) Екатерина Николаевна 1791 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМуравьёва (Мордвинова) Екатерина Николаевна

Муравьёва (Мордвинова) Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

29.04.1819

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Мордвинов Николай Семёнович

Мать: Мордвинов (Коблей) Генриетта Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьёв Николай Назарьевич

Рождение ребёнка
11.08.1809

Сын: Муравьёв Николай Николаевич

Отец ребёнка: Муравьёв Николай Назарьевич

Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
14.08.1811

Сын: Муравьёв Валериан Николаевич

Отец ребёнка: Муравьёв Николай Назарьевич

Рождение ребёнка
08.08.1815

Дочь: Шестакова (Муравьёва) Вера Николаевна

Отец ребёнка: Муравьёв Николай Назарьевич

Рождение ребёнка
20.07.1817

Дочь: (Муравьёва) Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Муравьёв Николай Назарьевич

Рождение ребёнка
16.02.1819

Сын: Муравьёв Александр Николаевич

Отец ребёнка: Муравьёв Николай Назарьевич

Смерть
29.04.1819
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Причина смерти: горячка
Похороны
Неизвестно
Некрополь 18 века Александро-Невской Лавры, Санкт-Петербург, Россия (Saint-Petersburg, Russia)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.