Мордвинов Николай Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1754
Дата смерти30.03.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1754
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корсаков (Мордвинова) Софья Николаевна
Мать ребёнка: Мордвинов (Коблей) Генриетта Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
дипломат
Бракосочетание
1784
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Мордвинова) Софья Николаевна
Мать ребёнка: Мордвинов (Коблей) Генриетта Александровна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Мордвинов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Мордвинов (Коблей) Генриетта Александровна
Рождение ребёнка
25.03.1789
Дочь: (Мордвинова) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Мордвинов (Коблей) Генриетта Александровна
Рождение ребёнка
15.12.1790
Дочь: Столыпин (Мордвинова) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Мордвинов (Коблей) Генриетта Александровна
Рождение ребёнка
1791
Рождение ребёнка
10.06.1794
Дочь: Львов (Мордвинова) Наталия Николаевна
Мать ребёнка: Мордвинов (Коблей) Генриетта Александровна
Рождение ребёнка
24.02.1799
Сын: Мордвинов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Мордвинов (Коблей) Генриетта Александровна
Смерть
30.03.1845
Похороны
Неизвестно
Некрополь 18 века Александро-Невской Лавры, Санкт-Петербург, Россия (Saint-Petersburg, Russia)