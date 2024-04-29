Мордвинов Николай Семёнович 17.04.1754 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мордвинов Николай Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1754

Дата смерти

30.03.1845

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1754

Отец: Мордвинов Семён Иванович

Мать: Мордвинов (Еремеева) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсаков (Мордвинова) Софья Николаевна

Мать ребёнка: Мордвинов (Коблей) Генриетта Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
дипломат
Бракосочетание
1784

Жена: Мордвинов (Коблей) Генриетта Александровна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Мордвинова) Софья Николаевна

Мать ребёнка: Мордвинов (Коблей) Генриетта Александровна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Мордвинов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Мордвинов (Коблей) Генриетта Александровна

Рождение ребёнка
25.03.1789

Дочь: (Мордвинова) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Мордвинов (Коблей) Генриетта Александровна

Рождение ребёнка
15.12.1790

Дочь: Столыпин (Мордвинова) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Мордвинов (Коблей) Генриетта Александровна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Муравьёва (Мордвинова) Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Мордвинов (Коблей) Генриетта Александровна

Рождение ребёнка
10.06.1794

Дочь: Львов (Мордвинова) Наталия Николаевна

Мать ребёнка: Мордвинов (Коблей) Генриетта Александровна

Рождение ребёнка
24.02.1799

Сын: Мордвинов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Мордвинов (Коблей) Генриетта Александровна

Смерть
30.03.1845
Похороны
Неизвестно
Некрополь 18 века Александро-Невской Лавры, Санкт-Петербург, Россия (Saint-Petersburg, Russia)

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