(Von Möller) Alexandrine
Место рожденияг. Санкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения20.06.1827
Дата смерти21.07.1827
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1827
Отец: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)
Мать: Фон Моллер (Von Möller) (Фон Нолкен (Von Nolcken)) Юлия Федоровна (Julianne Charlotte Elisabeth)
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
21.07.1827
г. Санкт-Петербург, Российская Империя