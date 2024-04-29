(Von Möller) Alexandrine 20.06.1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Von Möller) Alexandrine

Место рождения

г. Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

20.06.1827

Дата смерти

21.07.1827

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1827

Отец: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)

Мать: Фон Моллер (Von Möller) (Фон Нолкен (Von Nolcken)) Юлия Федоровна (Julianne Charlotte Elisabeth)

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
21.07.1827
г. Санкт-Петербург, Российская Империя

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