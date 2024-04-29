Von Möller Василий Антонович (Wolter Wilhelm)
Место рожденияReval, Reval, Harju, Estonia
Дата рождения19.11.1815
Дата смерти?.05.1900
ПолМужской
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Место
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Рождение
19.11.1815
Отец: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)
Мать: Фон Моллер (Von Möller) (Фон Нолкен (Von Nolcken)) Юлия Федоровна (Julianne Charlotte Elisabeth)
Reval, Reval, Harju, Estonia
Смерть
?.05.1900