Von Möller Василий Антонович (Wolter Wilhelm) 19.11.1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Von Möller Василий Антонович (Wolter Wilhelm)

Место рождения

Reval, Reval, Harju, Estonia

Дата рождения

19.11.1815

Дата смерти

?.05.1900

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1815

Отец: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)

Мать: Фон Моллер (Von Möller) (Фон Нолкен (Von Nolcken)) Юлия Федоровна (Julianne Charlotte Elisabeth)

Reval, Reval, Harju, Estonia
Смерть
?.05.1900

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