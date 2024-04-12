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Озорнин Михей Иванович

Место рождения

Токари, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

12.12.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Озорнин Иван

Мать: не указана

Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.12.1911

Сын: Озорнин Михаил Михеевич

Мать ребёнка: Озорнина Евдокия Савватеевна

Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Озорнин Василий Михеевич

Мать ребёнка: Озорнина Евдокия Савватеевна

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Просвирнина Зинаида Михеевна

Мать ребёнка: Озорнина Евдокия Савватеевна

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Озорнин Яков Михеевич

Мать ребёнка: Озорнина Евдокия Савватеевна

Рождение ребёнка
18.07.1932

Сын: Озорнин Александр Михеевич

Мать ребёнка: Озорнина Евдокия Савватеевна

Токари, Артинский, Свердловская область
Смерть
12.12.1965
Токари, Артинский, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Манчаж, Артинский, Свердловская область
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