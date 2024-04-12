Озорнин Михей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смерти12.12.1965
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Озорнин Иван
Рождение ребёнка
15.12.1911
Мать ребёнка: Озорнина Евдокия Савватеевна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Озорнина Евдокия Савватеевна
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Просвирнина Зинаида Михеевна
Мать ребёнка: Озорнина Евдокия Савватеевна
Рождение ребёнка
Около 1930
Мать ребёнка: Озорнина Евдокия Савватеевна
Рождение ребёнка
18.07.1932
Сын: Озорнин Александр Михеевич
Мать ребёнка: Озорнина Евдокия Савватеевна
Смерть
12.12.1965
Похороны
Неизвестно
Манчаж, Артинский, Свердловская область