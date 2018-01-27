Озорнин Александр Михеевич
Место рождения
Дата рождения18.07.1932
Дата смерти27.01.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1932
Рождение ребёнка
23.?.?
Дочь: Нечеса Людмила Александровна
Мать ребёнка: Озорнина Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дроботова Александровна
Мать ребёнка: Озорнина Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Озорнина Галина Ивановна
Смерть
27.01.2018
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область