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Озорнин Александр Михеевич

Место рождения

Токари, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

18.07.1932

Дата смерти

27.01.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1932

Отец: Озорнин Михей Иванович

Мать: Озорнина Евдокия Савватеевна

Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.?.?

Дочь: Нечеса Людмила Александровна

Мать ребёнка: Озорнина Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дроботова Александровна

Мать ребёнка: Озорнина Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Озорнина Галина Ивановна

Смерть
27.01.2018
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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