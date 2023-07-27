Озорнина (Озорнина) Евдокия Савватеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озорнина (Озорнина) Евдокия Савватеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

08.06.1966

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1911

Сын: Озорнин Михаил Михеевич

Отец ребёнка: Озорнин Михей Иванович

Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Озорнин Василий Михеевич

Отец ребёнка: Озорнин Михей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Просвирнина Зинаида Михеевна

Отец ребёнка: Озорнин Михей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Озорнин Яков Михеевич

Отец ребёнка: Озорнин Михей Иванович

Рождение ребёнка
18.07.1932

Сын: Озорнин Александр Михеевич

Отец ребёнка: Озорнин Михей Иванович

Токари, Артинский, Свердловская область
Смерть
08.06.1966
Токари, Артинский, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Манчаж, Артинский, Свердловская область