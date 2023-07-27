Озорнина (Озорнина) Евдокия Савватеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смерти08.06.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1911
Отец ребёнка: Озорнин Михей Иванович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Озорнин Михей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Просвирнина Зинаида Михеевна
Отец ребёнка: Озорнин Михей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1930
Отец ребёнка: Озорнин Михей Иванович
Рождение ребёнка
18.07.1932
Сын: Озорнин Александр Михеевич
Отец ребёнка: Озорнин Михей Иванович
Смерть
08.06.1966
Похороны
Неизвестно
Манчаж, Артинский, Свердловская область