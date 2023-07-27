Просвирнина (Озорнина) Зинаида Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просвирнина (Озорнина) Зинаида Михеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Озорнин Михей Иванович

Мать: Озорнина Евдокия Савватеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Просвирнин Иванович

Отец ребёнка: Просвирнин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Просвирнин Петр Иванович

Отец ребёнка: Просвирнин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Просвирнин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Просвирнин Александр Иванович

Отец ребёнка: Просвирнин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Просвирнин Иван

Смерть
Неизвестно
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