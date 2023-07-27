Просвирнина (Озорнина) Зинаида Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Просвирнин Иванович
Отец ребёнка: Просвирнин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Просвирнин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Просвирнин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Просвирнин Александр Иванович
Отец ребёнка: Просвирнин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Просвирнин Иван
Смерть
Неизвестно