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(Просвирнина) Любовь Ивановна
(Просвирнина) Любовь Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Просвирнин Иван
Мать
Просвирнина (Озорнина) Зинаида Михеевна
Около 1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Просвирнин Иван
Мать:
Просвирнина Зинаида Михеевна
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