Просвирнин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просвирнин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Просвирнин Иванович

Мать ребёнка: Просвирнина Зинаида Михеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Просвирнин Петр Иванович

Мать ребёнка: Просвирнина Зинаида Михеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Просвирнина Зинаида Михеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Просвирнин Александр Иванович

Мать ребёнка: Просвирнина Зинаида Михеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просвирнина Зинаида Михеевна

Смерть
Неизвестно
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