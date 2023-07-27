Просвирнин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Просвирнин Иванович
Мать ребёнка: Просвирнина Зинаида Михеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Просвирнина Зинаида Михеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Просвирнина Зинаида Михеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Просвирнин Александр Иванович
Мать ребёнка: Просвирнина Зинаида Михеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно