Озорнин Михаил Михеевич
Место рождения
Дата рождения15.12.1911
Дата смерти01.02.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1911
Рождение ребёнка
01.01.1939
Сын: Озорнин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Озорнина Варвара Григорьевна
Рождение ребёнка
05.01.1941
Дочь: Микушина Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Озорнина Варвара Григорьевна
Рождение ребёнка
12.09.1945
Дочь: Коптева (барбашина Озорнина) Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Озорнина Варвара Григорьевна
Рождение ребёнка
20.01.1948
Дочь: Лисютина Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Озорнина Варвара Григорьевна
Рождение ребёнка
10.01.1951
Сын: Озорнин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Озорнина Варвара Григорьевна
Рождение ребёнка
05.06.1955
Дочь: Тюрина Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Озорнина Варвара Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.02.1972
Похороны
Неизвестно
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область