Озорнин Михаил Михеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОзорнин Михаил Михеевич

Озорнин Михаил Михеевич

Место рождения

Токари, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

15.12.1911

Дата смерти

01.02.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1911

Отец: Озорнин Михей Иванович

Мать: Озорнина Евдокия Савватеевна

Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.01.1939

Сын: Озорнин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Озорнина Варвара Григорьевна

Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.01.1941

Дочь: Микушина Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Озорнина Варвара Григорьевна

Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.09.1945

Дочь: Коптева (барбашина Озорнина) Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Озорнина Варвара Григорьевна

Рождение ребёнка
20.01.1948

Дочь: Лисютина Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Озорнина Варвара Григорьевна

Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.01.1951

Сын: Озорнин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Озорнина Варвара Григорьевна

Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.06.1955

Дочь: Тюрина Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Озорнина Варвара Григорьевна

Токари, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Озорнина Варвара Григорьевна

Смерть
01.02.1972
Токари, Артинский, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close