Озорнина (Просвирнина) Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озорнина (Просвирнина) Варвара Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1914

Дата смерти

20.11.2010

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1914

Отец: Липин Григорий

Мать: Чухарева - Просвирнина Феклиния

Рождение ребёнка
01.01.1939

Сын: Озорнин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Озорнин Михаил Михеевич

Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.01.1941

Дочь: Микушина Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Озорнин Михаил Михеевич

Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.09.1945

Дочь: Коптева (барбашина Озорнина) Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Озорнин Михаил Михеевич

Рождение ребёнка
20.01.1948

Дочь: Лисютина Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Озорнин Михаил Михеевич

Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.01.1951

Сын: Озорнин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Озорнин Михаил Михеевич

Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.06.1955

Дочь: Тюрина Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Озорнин Михаил Михеевич

Токари, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Озорнин Михаил Михеевич

Смерть
20.11.2010
Манчаж, Артинский, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Манчаж, Артинский, Свердловская область
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