Озорнина (Просвирнина) Варвара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1914
Дата смерти20.11.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1914
Отец: Липин Григорий
Рождение ребёнка
01.01.1939
Сын: Озорнин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Озорнин Михаил Михеевич
Рождение ребёнка
05.01.1941
Дочь: Микушина Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Озорнин Михаил Михеевич
Рождение ребёнка
12.09.1945
Дочь: Коптева (барбашина Озорнина) Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Озорнин Михаил Михеевич
Рождение ребёнка
20.01.1948
Дочь: Лисютина Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Озорнин Михаил Михеевич
Рождение ребёнка
10.01.1951
Сын: Озорнин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Озорнин Михаил Михеевич
Рождение ребёнка
05.06.1955
Дочь: Тюрина Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Озорнин Михаил Михеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.11.2010
Похороны
Неизвестно