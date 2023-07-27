Чухарева - Просвирнина (Липина) Феклиния
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.12.1914
Дочь: Озорнина Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Липин Григорий
Рождение ребёнка
Около 1914
Отец ребёнка: Липин Григорий
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Чухарев Тимофей Миронович
Отец ребёнка: Чухарев Мирон
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Зинаида Мироновна
Отец ребёнка: Чухарев Мирон
Рождение ребёнка
Около 1914
Отец ребёнка: Чухарев Мирон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Липин Григорий
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно