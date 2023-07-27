Чухарева - Просвирнина (Липина) Феклиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чухарева - Просвирнина (Липина) Феклиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1914

Дочь: Озорнина Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Липин Григорий

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Липин Матвей Григорьевич

Отец ребёнка: Липин Григорий

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Чухарев Тимофей Миронович

Отец ребёнка: Чухарев Мирон

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Зинаида Мироновна

Отец ребёнка: Чухарев Мирон

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Чухарев Степан Миронович

Отец ребёнка: Чухарев Мирон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липин Григорий

Смерть
Неизвестно
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
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