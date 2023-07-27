Чухарев Мирон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: Чухарев ?
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Чухарев Тимофей Миронович
Мать ребёнка: Чухарева - Просвирнина Феклиния
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Зинаида Мироновна
Мать ребёнка: Чухарева - Просвирнина Феклиния
Рождение ребёнка
Около 1914
Мать ребёнка: Чухарева - Просвирнина Феклиния
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно