Чухарев Мирон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чухарев Мирон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1874 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Чухарев ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Чухарев Тимофей Миронович

Мать ребёнка: Чухарева - Просвирнина Феклиния

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Зинаида Мироновна

Мать ребёнка: Чухарева - Просвирнина Феклиния

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Чухарев Степан Миронович

Мать ребёнка: Чухарева - Просвирнина Феклиния

Смерть
Неизвестно
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
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