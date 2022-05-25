Каурцев Василий Иванович 1870 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Каурцев Василий Иванович

Автор
СФ
Фельдман С.

мужской, родился 1870 ст., Старый Шуструй, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно

Отец
Каурцев Иван Иванович1836 г.р.
Мать
Каурцева (Шуструйская) Олимпиада Михайловна1840 г.р.
Супруги
Каурцева (Охотская) Клавдия Федоровна1873 г.р.
Дети
Каурцев Сергей Иванович19.10.1897 ст. г.р.
Каурцева Лидия Ивановна12.12.1898 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.

Отец: Каурцев Иван Иванович

Мать: Каурцева (Шуструйская) Олимпиада Михайловна

Старый Шуструй, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каурцева (Охотская) Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
19.10.1897 ст.

Сын: Каурцев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Каурцева (Охотская) Клавдия Федоровна

Кашкарево, Чембарский уезд, Пензенская губерния

Рождение ребёнка
12.12.1898 ст.

Дочь: Каурцева Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Каурцева (Охотская) Клавдия Федоровна

Кашкарево, Чембарский уезд, Пензенская губерния

Рождение ребёнка
12.08.1902 ст.

Сын: Каурцев Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Каурцева (Охотская) Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
01.08.1904 ст.

Сын: Каурцев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Каурцева (Охотская) Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
20.07.1908 ст.

Дочь: Каурцева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Каурцева (Охотская) Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
06.07.1910 ст.

Сын: Каурцев Федор Васильевич

Мать ребёнка: Каурцева (Охотская) Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
02.02.1913

Дочь: Каурцева Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Каурцева (Охотская) Клавдия Федоровна

Смерть
Неизвестно

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