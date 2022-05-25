Каурцев Василий Иванович
мужской, родился 1870 ст., Старый Шуструй, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
умер Неизвестно
ОтецКаурцев Иван Иванович1836 г.р.
МатьКаурцева (Шуструйская) Олимпиада Михайловна1840 г.р.
Супруги
Дети
Каурцев Сергей Иванович19.10.1897 ст. г.р.
Каурцева Лидия Ивановна12.12.1898 ст. г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.
Старый Шуструй, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1897 ст.
Мать ребёнка: Каурцева (Охотская) Клавдия Федоровна
Кашкарево, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
12.12.1898 ст.
Дочь: Каурцева Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Каурцева (Охотская) Клавдия Федоровна
Кашкарево, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
12.08.1902 ст.
Сын: Каурцев Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Каурцева (Охотская) Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
01.08.1904 ст.
Сын: Каурцев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Каурцева (Охотская) Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
20.07.1908 ст.
Дочь: Каурцева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Каурцева (Охотская) Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
06.07.1910 ст.
Мать ребёнка: Каурцева (Охотская) Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
02.02.1913
Дочь: Каурцева Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Каурцева (Охотская) Клавдия Федоровна
Смерть
Неизвестно