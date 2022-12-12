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Каурцев Сергей Иванович

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Место рождения

Кашкарево, Чембарский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

19.10.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1897 ст.

Отец: Каурцев Василий Иванович

Мать: Каурцева Клавдия Федоровна

Кашкарево, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Крещение
28.10.1897 ст.
Кашкарево, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Восприемники: священник села Крюкова, Чембарского уезда Сергей Степанович Александровский и жена священника села Большого Мичкаса, Нижнеломовского уезда Иоанна Каурцева - Олимпиада Ильева Каурцева. Та... Показать все
Смерть
Неизвестно
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