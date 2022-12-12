Каурцев Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения19.10.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1897 ст.
Крещение
28.10.1897 ст.
Восприемники: священник села Крюкова, Чембарского уезда Сергей Степанович Александровский и жена священника села Большого Мичкаса, Нижнеломовского уезда Иоанна Каурцева - Олимпиада Ильева Каурцева. Та... Показать все
Смерть
Неизвестно