Каурцева (Шуструйская) Олимпиада Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каурцева (Шуструйская) Олимпиада Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863 ст.

Сын: Каурцев Иван Иванович

Отец ребёнка: Каурцев Иван Иванович

Старый Шуструй, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1870 ст.

Сын: Каурцев Василий Иванович

Отец ребёнка: Каурцев Иван Иванович

Старый Шуструй, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1871 ст.

Дочь: Слоимская Анна Ивановна

Отец ребёнка: Каурцев Иван Иванович

Старый Шуструй, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никольская Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Каурцев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каурцев Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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