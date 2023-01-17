Каурцева (Шуструйская) Олимпиада Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863 ст.
Отец ребёнка: Каурцев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1870 ст.
Отец ребёнка: Каурцев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1871 ст.
Дочь: Слоимская Анна Ивановна
Отец ребёнка: Каурцев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никольская Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Каурцев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно