сельцо Кашкарево, сельцо Кашкарево, Чембарский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Кашкарево

Чембарский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Кашкарово Тарханской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4702.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Чембарский уезд
1753Кашкарево (Архангельское), сц. вл.при рч. Малом Чембаре.131569242252
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Тарханская волость
1005. Кашкарово (Архангельское), сельцо бывшее владельческое, дворов 86, жителей 573, часовня
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