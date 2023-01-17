Кашкарево
Чембарский уезд, Пензенская губерния (на 1886)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- сельцо
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Кашкарово Тарханской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4702.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1753Кашкарево (Архангельское), сц. вл.при рч. Малом Чембаре.131569242252Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1005. Кашкарово (Архангельское), сельцо бывшее владельческое, дворов 86, жителей 573, часовня