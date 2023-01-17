Каурцева (Охотская) Клавдия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каурцева (Охотская) Клавдия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Охотский Федор Иосифович

Мать: Охотская Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
19.10.1897 ст.

Сын: Каурцев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Каурцев Василий Иванович

Кашкарево, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
12.12.1898 ст.

Дочь: Каурцева Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Каурцев Василий Иванович

Кашкарево, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
12.08.1902 ст.

Сын: Каурцев Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Каурцев Василий Иванович

Рождение ребёнка
01.08.1904 ст.

Сын: Каурцев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Каурцев Василий Иванович

Рождение ребёнка
20.07.1908 ст.

Дочь: Каурцева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Каурцев Василий Иванович

Рождение ребёнка
06.07.1910 ст.

Сын: Каурцев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Каурцев Василий Иванович

Рождение ребёнка
02.02.1913

Дочь: Каурцева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Каурцев Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каурцев Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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