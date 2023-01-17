Каурцева (Охотская) Клавдия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
19.10.1897 ст.
Отец ребёнка: Каурцев Василий Иванович
Рождение ребёнка
12.12.1898 ст.
Дочь: Каурцева Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Каурцев Василий Иванович
Рождение ребёнка
12.08.1902 ст.
Сын: Каурцев Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Каурцев Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1904 ст.
Сын: Каурцев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Каурцев Василий Иванович
Рождение ребёнка
20.07.1908 ст.
Дочь: Каурцева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Каурцев Василий Иванович
Рождение ребёнка
06.07.1910 ст.
Отец ребёнка: Каурцев Василий Иванович
Рождение ребёнка
02.02.1913
Дочь: Каурцева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Каурцев Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно