Перевалова Хионья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиМежду 1841 и 1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: Перевалов Тимофей Захарович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Перевалов Филипп Тимофеевич
Отец ребёнка: Перевалов Тимофей Захарович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Перевалов Денис Тимофеевич
Отец ребёнка: Перевалов Тимофей Захарович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Перевалов Тимофей Захарович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Перевалов Савелий Тимофеевич
Отец ребёнка: Перевалов Тимофей Захарович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Перевалов Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Перевалов Тимофей Захарович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Арина Тимофеевна
Отец ребёнка: Перевалов Тимофей Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1841 и 1852