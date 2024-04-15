Перевалова Хионья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевалова Хионья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Между 1841 и 1852

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: Перевалов Тимофей Захарович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Перевалов Филипп Тимофеевич

Отец ребёнка: Перевалов Тимофей Захарович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Перевалов Денис Тимофеевич

Отец ребёнка: Перевалов Тимофей Захарович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Перевалов Тимофей Захарович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Перевалов Савелий Тимофеевич

Отец ребёнка: Перевалов Тимофей Захарович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Перевалов Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Перевалов Тимофей Захарович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Арина Тимофеевна

Отец ребёнка: Перевалов Тимофей Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевалов Тимофей Захарович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1841 и 1852
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