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Перевалов Филипп Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Перевалов Тимофей Захарович

Мать: Перевалова Хионья

Рождение ребёнка
1844

Сын: Перевалов Антон Филиппович

Мать ребёнка: Перевалова Елена Герасимовна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Перевалов Иван Филиппович

Мать ребёнка: Перевалова Елена Герасимовна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Палагея Филипповна

Мать ребёнка: Перевалова Елена Герасимовна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Перевалов Терентий Филиппович

Мать ребёнка: Перевалова Елена Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перевалова Елена Герасимовна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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