Перевалов Филипп Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Перевалов Тимофей Захарович
Мать: Перевалова Хионья
Рождение ребёнка
1844
Сын: Перевалов Антон Филиппович
Мать ребёнка: Перевалова Елена Герасимовна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Перевалов Иван Филиппович
Мать ребёнка: Перевалова Елена Герасимовна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Палагея Филипповна
Мать ребёнка: Перевалова Елена Герасимовна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Перевалов Терентий Филиппович
Мать ребёнка: Перевалова Елена Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно