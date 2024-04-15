Перевалов Савелий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевалов Савелий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Перевалов Тимофей Захарович

Мать: Перевалова Хионья

Рождение ребёнка
1853

Сын: Перевалов Григорий Савельевич

Мать ребёнка: Перевалова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Марья Савельевна

Мать ребёнка: Перевалова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Елена Савельевна

Мать ребёнка: Перевалова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
?.12.1857

Дочь: Палагея Савельевна

Мать ребёнка: Перевалова Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перевалова Анна Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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