Перевалов Савелий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Перевалов Тимофей Захарович
Мать: Перевалова Хионья
Рождение ребёнка
1853
Сын: Перевалов Григорий Савельевич
Мать ребёнка: Перевалова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Марья Савельевна
Мать ребёнка: Перевалова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Елена Савельевна
Мать ребёнка: Перевалова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
?.12.1857
Дочь: Палагея Савельевна
Мать ребёнка: Перевалова Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно