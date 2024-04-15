Перевалова Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевалова Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Перевалов Григорий Савельевич

Отец ребёнка: Перевалов Савелий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Марья Савельевна

Отец ребёнка: Перевалов Савелий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Елена Савельевна

Отец ребёнка: Перевалов Савелий Тимофеевич

Рождение ребёнка
?.12.1857

Дочь: Палагея Савельевна

Отец ребёнка: Перевалов Савелий Тимофеевич

Восприемник
01.12.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Георгий Андреевич Шабанов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевалов Савелий Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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