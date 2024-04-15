Перевалова Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1853
Сын: Перевалов Григорий Савельевич
Отец ребёнка: Перевалов Савелий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Марья Савельевна
Отец ребёнка: Перевалов Савелий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Елена Савельевна
Отец ребёнка: Перевалов Савелий Тимофеевич
Рождение ребёнка
?.12.1857
Дочь: Палагея Савельевна
Отец ребёнка: Перевалов Савелий Тимофеевич
Восприемник
01.12.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Георгий Андреевич Шабанов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно