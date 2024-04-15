Бучельникова Пелагея Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.08.1895
Сын: Бучельников Филипп Степанович
Отец ребёнка: Бучельников Степан Никитич
Рождение ребёнка
06.03.1897 ст.
Сын: Бучельников Григорий Степанович
Отец ребёнка: Бучельников Степан Никитич
Рождение ребёнка
07.07.1903 ст.
Дочь: Елена Степановна
Отец ребёнка: Бучельников Степан Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно