Бучельникова Пелагея Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучельникова Пелагея Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1895

Сын: Бучельников Филипп Степанович

Отец ребёнка: Бучельников Степан Никитич

Рождение ребёнка
06.03.1897 ст.

Сын: Бучельников Григорий Степанович

Отец ребёнка: Бучельников Степан Никитич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.07.1903 ст.

Дочь: Елена Степановна

Отец ребёнка: Бучельников Степан Никитич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бучельников Степан Никитич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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