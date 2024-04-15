Перевалов Денис Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Перевалов Тимофей Захарович
Мать: Перевалова Хионья
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Фекла Денисовна
Мать ребёнка: Перевалова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Лепестинья Денисовна
Мать ребёнка: Перевалова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Перевалова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Перевалов Сергей Денисович
Мать ребёнка: Перевалова Дарья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно