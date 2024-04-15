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Перевалов Денис Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Перевалов Тимофей Захарович

Мать: Перевалова Хионья

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Фекла Денисовна

Мать ребёнка: Перевалова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Лепестинья Денисовна

Мать ребёнка: Перевалова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Перевалов Петр Денисович

Мать ребёнка: Перевалова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Перевалов Сергей Денисович

Мать ребёнка: Перевалова Дарья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перевалова Дарья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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