Перевалова Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Фекла Денисовна
Отец ребёнка: Перевалов Денис Тимофеевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Лепестинья Денисовна
Отец ребёнка: Перевалов Денис Тимофеевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Перевалов Денис Тимофеевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Перевалов Сергей Денисович
Отец ребёнка: Перевалов Денис Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно