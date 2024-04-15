Перевалова Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевалова Дарья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Фекла Денисовна

Отец ребёнка: Перевалов Денис Тимофеевич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Лепестинья Денисовна

Отец ребёнка: Перевалов Денис Тимофеевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Перевалов Петр Денисович

Отец ребёнка: Перевалов Денис Тимофеевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Перевалов Сергей Денисович

Отец ребёнка: Перевалов Денис Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевалов Денис Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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