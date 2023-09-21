Перевалов Николай Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Перевалов Тимофей Захарович
Мать: Перевалова ?
Рождение ребёнка
?.11.1857
Сын: Перевалов Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Перевалова Ульяна Агаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно