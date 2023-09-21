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Перевалов Николай Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Перевалов Тимофей Захарович

Мать: Перевалова ?

Рождение ребёнка
?.11.1857

Сын: Перевалов Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Перевалова Ульяна Агаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перевалова Ульяна Агаповна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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