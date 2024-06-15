Попов Яков Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Попов Яков Сергеевич
Мать: Попова Евдокия Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.02.1807
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Попова Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Попова (Шарапова) Акулина Семеновна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Попова (Шарапова) Акулина Семеновна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Попова) Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Попова (Шарапова) Акулина Семеновна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Попова) Лукерья Яковлевна
Мать ребёнка: Попова (Шарапова) Акулина Семеновна
Смерть
Неизвестно