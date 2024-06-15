Попов Яков Яковлевич 1783 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попов Яков Яковлевич

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Попов Яков Сергеевич

Мать: Попова Евдокия Васильева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
05.02.1807

Жена: Попова (Шарапова) Акулина Семеновна

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Попова Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Попова (Шарапова) Акулина Семеновна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Попов Максим Яковлевич

Мать ребёнка: Попова (Шарапова) Акулина Семеновна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Попова) Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Попова (Шарапова) Акулина Семеновна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Попова) Лукерья Яковлевна

Мать ребёнка: Попова (Шарапова) Акулина Семеновна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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