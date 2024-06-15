Попова Евдокия Васильева
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Яков Сергеевич
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1783
Сын: Попов Яков Яковлевич
Отец ребёнка: Попов Яков Сергеевич
Смерть
Неизвестно