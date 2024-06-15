Попова Евдокия Васильева 1766 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попова Евдокия Васильева

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Яков Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Попов Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Попов Яков Сергеевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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