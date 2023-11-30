Попова (Шарапова) Акулина Семеновна
Место рождения
Дата рождения02.06.1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1784
Бракосочетание
05.02.1807
Муж: Попов Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Попова Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Попов Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Попов Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Попов Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Лукерья Яковлевна
Отец ребёнка: Попов Яков Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно