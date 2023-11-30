Попова (Шарапова) Акулина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Шарапова) Акулина Семеновна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

02.06.1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1784

Отец: Шарапов Семен Григорьевич

Мать: Шарапова Матрена Стефановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
05.02.1807

Муж: Попов Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Попова Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Попов Яков Яковлевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Попов Максим Яковлевич

Отец ребёнка: Попов Яков Яковлевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Попов Яков Яковлевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Лукерья Яковлевна

Отец ребёнка: Попов Яков Яковлевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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