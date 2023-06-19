Попов Максим Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Попов Яков Яковлевич
Мать: Попова Акулина Семеновна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Евдокия Максимова
Мать ребёнка: Попова Василиса Кондратьева
Рождение ребёнка
?.12.1849
Мать ребёнка: Попова Василиса Кондратьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно