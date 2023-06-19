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Попов Максим Яковлевич

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Попов Яков Яковлевич

Мать: Попова Акулина Семеновна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Евдокия Максимова

Мать ребёнка: Попова Василиса Кондратьева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
?.12.1849

Сын: Попов Иван Максимович

Мать ребёнка: Попова Василиса Кондратьева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Василиса Кондратьева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно