Попова Василиса Кондратьева
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Евдокия Максимова
Отец ребёнка: Попов Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
?.12.1849
Отец ребёнка: Попов Максим Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858