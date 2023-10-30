Попова Василиса Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Василиса Кондратьева

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Попов Максим Яковлевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
?.12.1849

Сын: Попов Иван Максимович

Отец ребёнка: Попов Максим Яковлевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Максим Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
До 1858
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