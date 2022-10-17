Стус Николай Пахомович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1943
Дата смерти17.10.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1943
Отец: Стус Пахом Иванович
Мать: Стус Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
08.12.1963
Дочь: Глазкова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Стус Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
29.04.1968
Мать ребёнка: Стус Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
27.08.1974
Дочь: Кавалерова Оксана Николаевна
Мать ребёнка: Стус Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стус Клавдия Ивановна
Смерть
17.10.2022