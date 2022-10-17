Стус Николай Пахомович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стус Николай Пахомович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1943

Дата смерти

17.10.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1943

Отец: Стус Пахом Иванович

Мать: Стус Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
08.12.1963

Дочь: Глазкова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Стус Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
29.04.1968

Сын: Стус Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Стус Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
27.08.1974

Дочь: Кавалерова Оксана Николаевна

Мать ребёнка: Стус Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стус Клавдия Ивановна

Смерть
17.10.2022
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