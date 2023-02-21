Стус Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стус Клавдия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1939

Отец: Каспирович Иван Никитович

Мать: Николаенко Анна Артемовна

Рождение ребёнка
08.12.1963

Дочь: Глазкова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Стус Николай Пахомович

Рождение ребёнка
29.04.1968

Сын: Стус Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Стус Николай Пахомович

Рождение ребёнка
27.08.1974

Дочь: Кавалерова Оксана Николаевна

Отец ребёнка: Стус Николай Пахомович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стус Николай Пахомович

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