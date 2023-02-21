Стус Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1939
Рождение ребёнка
08.12.1963
Дочь: Глазкова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Стус Николай Пахомович
Рождение ребёнка
29.04.1968
Отец ребёнка: Стус Николай Пахомович
Рождение ребёнка
27.08.1974
Дочь: Кавалерова Оксана Николаевна
Отец ребёнка: Стус Николай Пахомович
Бракосочетание
Неизвестно